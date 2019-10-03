Лидер РПЛ ЦСКА проиграл одной из худших команд Испании в Лиге Европы

Армейцы не смогли поднять себе настроение после ужасающего поражения от болгарского "Лудогорца".

После кошмарного поражения от болгарского "Лудогорца" (1:5) в первом туре Лиги Европы ЦСКА сумел встать на победные рельсы. Московские армейцы поочерёдно победили "Краснодар", "Аланию" и "Урал", забив в трёх матчах целых девять голов. Поэтому настрой на поединок против "Эспаньола", занимающего 18-е место в чемпионате Испании, был более чем боевым. Тем более что ЦСКА как раз недавно возглавил таблицу РПЛ.

Однако игра лидера одного чемпионата против аутсайдера другого не была похожа на встречу фаворита с аутсайдером. ЦСКА и "Эспаньол" выглядели равными соперниками, и исход противостояния в итоге решила пара моментов. И хоть в целом чужие ворота чаще осаждали армейцы, голы забивали только гости: на 64-й минуте отличился китайский нападающий У Лэй, а уже в добавленное время испанский форвард Виктор Кампусано поставил жирную точку в матче после ошибки Магнуссона, увеличив преимущество своей команды до двух мячей.

Гогуа проиграл борьбу в центре, а Магнуссон – у штрафной Но время еще есть.https://t.co/VZVmqyTExc#ЦСКАЭспаньол pic.twitter.com/G1EF7wP9sq — Матч ТВ (@MatchTV) October 3, 2019

0:2 — ЦСКА проигрывает второй матч подряд в Лиге Европы и занимает последнее место в группе.

Лига Европы, второй тур.

Группа H.

ЦСКА — "Эспаньол" — 0:2.

Гол: У Лэй 64' (0:1), Кампусано 90+5' (0:2).