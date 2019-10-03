"Витязь" обыграл ЦСКА и возглавил таблицу КХЛ

Два гола в большинстве принесли "Витязю" победу над ЦСКА и единоличное лидерство в турнирной таблице.

Подольский "Витязь" в матче регулярного чемпионата КХЛ в Москве победил ЦСКА — 2:1.

Счёт в матче был открыт в середине первого периода. Нападающий ЦСКА Иржи Секач после передачи партнёра в касание отправил шайбу в ворота Александра Самсонова — 1:0.

Гости отыгрались на экваторе второй двадцатиминутки: финский нападающий "Витязя" Пекка Йормакка в численном большинстве завершил розыгрыш лишнего игрока — 1:1.

Через пять минут армейцы вновь заработали удаление — за блокировку на скамейку штрафников присел защитник Богдан Киселевич. "Богатырям" удалось классно разыграть шайбу под бросок Миро Аалтонена — 1:2. Этот гол и решил судьбу поединка.

2:1 — "Витязь обыгрывает чемпиона, одерживает десятую подряд победу в регулярном чемпионате, набирает 22 очка и становится единоличным лидером в общей турнирной таблице КХЛ.

КХЛ. Регулярный чемпионат 2019/20

ЦСКА (Москва) — "Витязь" (Подольск) — 1:2

"Металлург" (Магнитогорск) — "Локомотив" (Ярославль) — 5:3

"Амур" (Хабаровск) — "Куньлунь РС" (Пекин) — 3:2

"Барыс" (Нур-Султан) — "Торпедо" (Нижний Новгород) — 2:1

"Динамо" (Минск) — "Трактор" (Челябинск) — 5:3

Общая турнирная таблица КХЛ