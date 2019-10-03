"Витязь" обыграл ЦСКА и возглавил таблицу КХЛ

Подольский "Витязь" в матче регулярного чемпионата КХЛ в Москве победил ЦСКА — 2:1.
Счёт в матче был открыт в середине первого периода. Нападающий ЦСКА Иржи Секач после передачи партнёра в касание отправил шайбу в ворота Александра Самсонова — 1:0.
Гости отыгрались на экваторе второй двадцатиминутки: финский нападающий "Витязя" Пекка Йормакка в численном большинстве завершил розыгрыш лишнего игрока — 1:1.
Через пять минут армейцы вновь заработали удаление — за блокировку на скамейку штрафников присел защитник Богдан Киселевич. "Богатырям" удалось классно разыграть шайбу под бросок Миро Аалтонена — 1:2. Этот гол и решил судьбу поединка.
2:1 — "Витязь обыгрывает чемпиона, одерживает десятую подряд победу в регулярном чемпионате, набирает 22 очка и становится единоличным лидером в общей турнирной таблице КХЛ.
КХЛ. Регулярный чемпионат 2019/20
- ЦСКА (Москва) — "Витязь" (Подольск) — 1:2
- "Металлург" (Магнитогорск) — "Локомотив" (Ярославль) — 5:3
- "Амур" (Хабаровск) — "Куньлунь РС" (Пекин) — 3:2
- "Барыс" (Нур-Султан) — "Торпедо" (Нижний Новгород) — 2:1
- "Динамо" (Минск) — "Трактор" (Челябинск) — 5:3
Общая турнирная таблица КХЛ