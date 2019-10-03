"Палач" ЦСКА стал первым китайцем, забившим гол в еврокубках

Ранее представители этой страны никогда не отличались ни в одном турнире под эгидой УЕФА.

Китайский нападающий "Эспаньола" У Лэй, забивший победный гол в ворота московского ЦСКА в матче Лиги Европы, стал обладателем своеобразного рекорда. Форвард внёс своё имя в спортивную историю своей страны как первый футболист из Китая, забивший гол в еврокубках.

Гогуа проиграл борьбу в центре, а Магнуссон – у штрафной Но время еще есть.https://t.co/VZVmqyTExc#ЦСКАЭспаньол pic.twitter.com/G1EF7wP9sq — Матч ТВ (@MatchTV) October 3, 2019

Ранее ни один из игроков из КНР не отличался ни в Лиге чемпионов, ни в Лиге Европы, ни в других турнирах, проводимых под эгидой УЕФА.

Игра между ЦСКА и "Эспаньолом" завершилась со счётом 0:2 в пользу испанской команды. Армейцы после двух поражений в двух турах занимают последнее место в своей группе.