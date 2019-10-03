"Палач" ЦСКА стал первым китайцем, забившим гол в еврокубках

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Фото © twitter/RCDEspanyol

Ранее представители этой страны никогда не отличались ни в одном турнире под эгидой УЕФА.

Китайский нападающий "Эспаньола" У Лэй, забивший победный гол в ворота московского ЦСКА в матче Лиги Европы, стал обладателем своеобразного рекорда. Форвард внёс своё имя в спортивную историю своей страны как первый футболист из Китая, забивший гол в еврокубках.

Ранее ни один из игроков из КНР не отличался ни в Лиге чемпионов, ни в Лиге Европы, ни в других турнирах, проводимых под эгидой УЕФА.

Игра между ЦСКА и "Эспаньолом" завершилась со счётом 0:2 в пользу испанской команды. Армейцы после двух поражений в двух турах занимают последнее место в своей группе.

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