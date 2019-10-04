Проклятие или слабость? Почему наши клубы проваливаются в еврокубках

На этой неделе "Локомотив", ЦСКА и "Краснодар" проиграли трём командам из Испании. Это ударило по нам в таблице коэффициентов: мы продолжаем терять баллы, а наш ближайший преследователь — Португалия — набирать (у России 43,549 балла, у португальцев уже 43,449).

Наши команды эту неделю провели неудовлетворительно. Очки в копилку принёс только петербургский "Зенит", обыграв дома "Бенфику" (3:1). И если от "Локомотива" в матче против одного из лидеров чемпионата Испании — мадридского "Атлетико" — чудес и не ждали, понимая, что это команда абсолютно другого уровня, то вот ЦСКА и "Краснодар" откровенно поразили...

Посудите сами: лидер чемпионата России ЦСКА противостоял "Эспаньолу", располагающемуся в настоящий момент на 18-м (!) месте Ла лиги. "Краснодар", ещё один наш лидер, встречался с "Хетафе", который в Испании идёт на 16-м месте. И эти аутсайдеры из Испании просто "вынесли" нас. И, к сожалению, мы можем только констатировать тот факт, что наш футбол, увы, находится на низком уровне.

Иногда тяжело принять результат, но надо. Идти вперёд, когда некуда, когда большие усилия приносят маленькие плоды. Вы опять можете бить в меня фразами, но через такое действительно надо пройти Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко

Конечно, стоит отметить, что и у ЦСКА, и у "Краснодара" сейчас много молодых игроков, которые пока ещё не способны ни психологически, ни функционально справляться со сложностями на поле в матчах такого уровня. У армейцев ещё и короткая скамейка запасных, а они бьются в трёх турнирах. У того же "Зенита" есть возможность варьировать состав, давая время отдохнуть некоторым футболистам.

У "Краснодара" тоже сейчас не самый оптимальный состав. От травм продолжают восстанавливаться ключевые игроки Виктор Классон, Реми Кабелла и Юрий Газинский.

Люди ошибаются, так бывает. После выхода Ари игра кардинально изменилась. Нам не хватает людей, которые связывали бы игру. Все хотят от нас большего, но когда системообразующие игроки выпадают, то меняется стиль и возможности становятся ниже... Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев

И самое удивительное, что ЦСКА дважды в сезоне могут выиграть у "Реала" (пусть и не у основного состава), но также армейцы способны разгромно уступить болгарскому "Лудогорцу" (1:5). Играть стабильно не всегда удаётся даже "Барселоне", что уж говорить про наши команды. Но, согласитесь, то, что мы вчера увидели на поле в исполнении армейцев и "быков", просто вызывает ужас.

Нам остаётся только верить и надеяться, что команды соберутся и не дадут португальцам обойти Россию в таблице коэффициентов. Хоть это и будет очень сложно...