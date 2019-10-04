Хоккеист НХЛ Задоров отказался драться, получив несколько ударов в лицо

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Российский защитник "Колорадо" Никита Задоров ушёл от поединка, на который его вызывал форвард "Калгари" Милан Лучич.

В матче регулярного чемпионата НХЛ между командами "Колорадо Эвеланш" и "Калгари Флэймз" (5:3) российский защитник лавин Никита Задоров на исходе второго периода провёл силовой приём против нападающего огоньков Остина Чарника. За своего партнёра тут же заступился нападающий "Флэймз" Милан Лучич. Набросившись на Задорова, Лучич нанёс несколько ударов в лицо российскому защитнику, на что Никита никак не отреагировал, явно не желая вступать в бой с канадским нападающим.

Задоров в итоге получил двухминутное удаление за толчок соперника на борт и пять минут за стычку с Лучичем, который также не избежал дисциплинарных санкций.

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