Повелитель стилей возвращается! UFC в Австралии обещает быть жарким

Сегодня ночью в Мельбурне (Австралия) состоится долгожданный поединок лучших средневесов планеты — Роберта Уиттакера и Исраэля Адесаньи.

Роберт Уиттакер (20-4-0) завоевал титул чемпиона организации в июле 2017 года, по итогам пяти раундов оказавшись сильнее легендарного кубинца Йоэля Ромеро. Но что это за были раунды... 25 минут отчаянной войны в клетке, в ходе которой австралиец продемонстрировал несгибаемый, волевой характер. Именно на характере Роберт вытащил этот поединок и стал новым чемпионом UFC в среднем весе.

Спустя менее чем год Уиттакер и Солдат Бога вновь столкнулись в клетке, снова устроив кровавую разборку на века. И на этот раз большинство судей признали силу действующего чемпиона, но всё же один из "людей в чёрном" отдал предпочтение Йоэлю.

Повторная победа над кубинцем продлила винстрик Жнеца до девяти поединков. В резюме Уиттакера помимо двух побед над чемпионом мира по вольной борьбе значится также важнейшая в карьере победа над Роналду Соузой и значимые успехи в поединках с Брэдом Таваресом, Юрайей Холлом, Рафаэлем Наталем и Дереком Брансоном.

Крайнее поражение австралийца датировано 22 февраля 2014 года, в тот день Роберт проиграл нокаутом Стивену Томпсону. Случилось это, правда, в рамках полусредней весовой категории, с которой Жнец после этого поединка завязал...

Исраэль Адесанья (17-0-0) с апреля 2018 года по апрель 2019 года провёл аж пять поединков, одолев таких именитых соперников, как Марвин Веттори, Бред Таварес, Дерек Брансон, Андерсон Сильва (для победы нокаутом над которым не хватило совсем "чуть-чуть") и Келвин Гастелум. Победа над последним в этом списке сделала 30-летнего нигерийца обладателем пояса временного чемпиона UFC в среднем весе и прямого билета на поединок с регулярным чемпионом Робертом Уиттакером.

Повелитель стилей интересен зрителям не только своей магией непобеждённости в ММА, но и очень ярким, атакующим и креативным стилем ведения боя. Адесанья более чем уверен в своей победе над Уиттакером и уже размышляет о супербое с чемпионом полутяжёлого дивизиона Джоном Джонсом.

— Джон Джонс — босс в игре, в которую я хочу сыграть. Стадион "Рэйдерс" в Лас-Вегасе — вот где это произойдёт. Дивизион средневесов сейчас становится довольно людным. Мне нужно будет разобраться с Костой и ещё несколькими бойцами. Я думаю, что подерусь с Джонсом в 2021-м, но, возможно, это случится и раньше, — рассказал Исраэль о своих планах журналистам.

На что Джонс довольно оперативно ответил: "Исраэль Адесанья, продолжай убеждать себя в том, что однажды ты будешь готов встретиться с боссом вроде меня. Я пока продолжу убеждать себя, что, когда этот день настанет, я сделаю тебя. Просто не начинай бредить, малыш! Начнёшь заигрывать со звериной вроде меня, и я быстро выведу тебя на чистую воду".

Бой Адесаньи с Джонсом действительно может стать эпохальным событием в современной истории ММА, но, чтобы это произошло, Джону надо перестать нарушать закон и как минимум не отправиться за решётку, а Исраэлю — выиграть у крайне неуступчивого и волевого Роберта Уиттакера в этот уик-энд.