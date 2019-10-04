Мамаев провёл первую тренировку с "Ростовом"

Фотографии с первой тренировки Павла Мамаева опубликовала пресс-служба "Ростова".
Новичок «Ростова» Павел Мамаев провел первую тренировку в общей группе.— Football Club Rostov (@rostovfc) October 4, 2019
Перед началом занятия полузащитник рассказал, как его приняли в команде и поблагодарил болельщиков за поддержку.https://t.co/xZQ3piH1bq pic.twitter.com/eqi9vogirX
— Меня приняли как дома, всё супер. Многих знаю давно, поэтому никаких проблем с адаптацией нет. Большое спасибо болельщикам. Если честно, не ожидал такого тёплого приёма, мне очень приятно их внимание и поддержка, — цитирует Мамаева пресс-служба клуба.