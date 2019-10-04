Мамаев провёл первую тренировку с "Ростовом"

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Фото © Пресс-служба ФК "Ростов"

Футболист, который в середине сентября вышел по УДО, провёл первое занятие в общей группе с другими игроками "Ростова".

Фотографии с первой тренировки Павла Мамаева опубликовала пресс-служба "Ростова".

— Меня приняли как дома, всё супер. Многих знаю давно, поэтому никаких проблем с адаптацией нет. Большое спасибо болельщикам. Если честно, не ожидал такого тёплого приёма, мне очень приятно их внимание и поддержка, — цитирует Мамаева пресс-служба клуба.

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