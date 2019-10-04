Гимнастка Маргарита Мамун родила первенца

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Фото © instagram/ritamamun

О радостном событии олимпийская чемпионка сообщила в социальной сети, сопроводив пост фотографией младенца.

Гимнастка Маргарита Мамун и пловец Александр Сухоруков впервые стали родителями. Произошло это 3 октября, но только сегодня они сообщили об этом общественности. Пол и имя ребёнка не уточняются.

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03.10.2019 ♥️

Публикация от Margarita Mamun (@ritamamun)

Напомним, Мамун ушла из большого спорта в 2017 году.

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