Скандальный боец ММА Новосёлов сразился с медведем — видео

Таким необычным образом он готовится к поединку с Дмитрием Смоляковым на турнире Fight Nights Global 94.

Российский боец Максим Новосёлов опубликовал видео схватки с медведем на своей странице в "Инстаграме".

— Медведь на медведя. Это был мой мёд, — так подписал он это видео.

Ранее он публиковал видео, как борется со львом.