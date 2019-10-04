Муж Ласицкене высмеял подарок ВФЛА за победу жены на ЧМ

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Фото © EPA / ТАСС / VALDRIN XHEMAJ

Ранее Мария Ласицкене завоевала золото на мировом первенстве в Дохе, Катар, и стала первой в истории трёхкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту.

Муж Марии, Владас Ласицкене, опубликовал пост в "Твиттере", где сравнил призовые боксёров за победу на чемпионате мира и его жены.

— Боксёрам от их федерации за победу на чемпионате мира дали машину и 5 млн рублей. Легкоатлетам от ВФЛА — СМС от главы федерации с букетиком, — написал он.

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