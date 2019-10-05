Гусев забросил первую шайбу в официальном матче за "Нью-Джерси"

Также на счету российского нападающего "дьяволов" реализованный послематчевый бросок.

Российский нападающий "Нью-Джерси Девилз" Никита Гусев в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против команды "Виннипег Джетс" отметился заброшенной шайбой, которая стала для него первой в официальных играх за "дьяволов". Встреча прошла на арене "Пруденшал-центр" в Ньюарке и закончилась волевой победой гостей — 4:5 Б.

Хоккеисты "Нью-Джерси" к последней минуте второго периода вели в счёте 4:0. Голами отметились Никита Гусев (18), Блейк Коулман (21:42), Сами Ватанен (32:34), Блейк Коулман (33:52).

Nikita Gusev slams one home in his NHL debut for his first goal!#NJDevils pic.twitter.com/MApF2pCNVz — HD365 (@HockeyDaily365) October 5, 2019

За десять секунд до второго перерыва российский защитник "Виннипега" Дмитрий Куликов отыграл одну шайбу для своей команды — 4:1.

Dmitry Kulikov unloads from the point and finds twine to bring Winnipeg within 3!#GoJetsGo pic.twitter.com/uWzWWVAs6w — HD365 (@HockeyDaily365) October 5, 2019

В третьем периоде хоккесты "Виннипега" полностью изменили ход событий на площадке, сумев забросить ещё три шайбы и перевести игру в овертайм. У гостей отличились Джек Рословик (42:41), Матьё Перро (47:17) и Нил Пионк (52:35) — 4:4.

Овертайм удачи командам не принёс, и победителя выявляли послематчевые броски, в которых точнее оказались игроки "Джетс". Стоит отметить, что единственный буллит в составе "дьяволов" реализовал Никита Гусев. 5:4 — "Виннипег" одерживает суперволевую победу.

Nothing seals the deal for the @NHLJets more than captain @BiggieFunke ending it in the shootout. (Blake Wheeler) #NHLFaceOff pic.twitter.com/7ZJxva0oMx — NHL (@NHL) October 5, 2019

НХЛ. Регулярный чемпионат 2019/20