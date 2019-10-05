Бразильцы огорчили чеченцев на турнире АСА 100 в Грозном

В Грозном завершился юбилейный, сотый ивент промоутерской компании ACA, в рамках которого новым чемпионом организации в полулёгком весе стал бразильский боец Фелипе Фроес (18-4-1), сумевший одолеть в реванше любимца чеченской публики Салмана Жамалдаева (17-2-0).

Соперники встречались два года назад — 4 октября 2017-го — в том же "Колизее" в Грозном. Равный поединок завершился победой Злого. Однако команда Фроеса посчитала себя ограбленной, после этого южноамериканский боец принял решение покинуть "Ахмат" и подписался в другой отечественный промоушен — Fight Nights Global. Но финансовые неурядицы компании Камила Гаджиева не позволили Фелипе дебютировать в этой организации, в итоге талантливый бразилец вновь вернулся в АСА.

Салман Жамалдаев после победы над Фроесом провёл ещё два успешных поединка, одолев опытнейших российских бойцов Магомедрасула Хасбулаева и Марата Балаева.

Реванш вновь получился упорным и равным. Хозяин клетки старался больше проводить времени в партере, пытаясь контролировать соперника. В свою очередь Фелипе смог продемонстрировать прекрасную защиту в партере и креатив в стойке. Кульминацией боя стал эпизод, в котором Фроес чуть было не завершил бой болевым приёмом на ногу, но, к чести Злого, он смог вытерпеть.

Судьи единогласным решением признали новым чемпионом лиги Фроеса. Можно со стопроцентной долей вероятности спрогнозировать третий поединок между Жамалдаевым и Фроесом.

Ещё один звёздный бразилец — Диего Брандао (25-14-0) — огорчил чеченскую публику, одолев по очкам Джихада Юнусова (16-5-0). Несмотря на осторожный стиль ведения поединка, известный в России южноамериканец смог перебить противника в стойке и грамотно отзащищаться от тейкдаунов.

Не исключено, что и здесь в ближайшем времени состоится реванш.