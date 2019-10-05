Хоккеист Бурдасов подписал контракт со СКА

Форвард не смог закрепиться в составе клуба НХЛ "Эдмонтон Ойлерз" и вернулся в Россию.

Хоккейный клуб СКА подписал контракт с нападающим Антоном Бурдасовым. Соглашение будет действовать до 30 апреля 2020 года, информирует сайт санкт-петербургской команды.

Хоккеист выступал за армейцев с 2012 по 2015 год, в составе которых стал обладателем Кубка Гагарина. За СКА форвард провёл 186 матчей, в которых набрал 79 (34+45) баллов за результативность.

Ранее 28-летний спортсмен заключил пробный контракт с клубом НХЛ "Эдмонтон Ойлерз", однако по итогам тренировочного лагеря не сумел пробиться в состав "нефтяников".

В минувшем сезоне Бурдасов в 50 матчах регулярного чемпионата КХЛ за уфимский "Салават Юлаев" забросил 19 шайб и 12 раз ассистировал партнёрам.