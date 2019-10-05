Ученик Фёдора Емельяненко "задушил" Дарпиняна на турнире Bellator

В Калифорнии завершился турнир Bellator 229 с участием двух именитых российских бойцов — Андрея Корешкова и Анатолия Токова. К сожалению для поклонников смешанных единоборств из России, отечественные бойцы не смогли показать стопроцентный результат.

Главный бой вечера ивента состоялся в полусреднем весе между ветераном турниров Strikeforce, UFC, Bellator Лорензом Ларкином (21-7-0) и учеником Александра Шлеменко Андреем Корешковым (22-4-0).

33-летний американец дебютировал во второй по силе лиге ММА в мире в июне 2017 года, проиграв Дугласу Лиме решением. В следующем выступлении Ловец снов уступил уже нокаутом — постарался Пол Дейли. После чего организаторы решили сводить Ларкина с менее топовыми противниками, и Лоренц начал побеждать! Сначала у Фернандо Гонсалеса, затем у Иона Паску.

Андрей Корешков также дважды за последние три года уступил Дугласу Лиме, одолев при этом трёх не самых топовых оппонентов.

Поединок с Ларкином получился обоюдно острым и динамичным, оба бойца были близки к победе нокаутами друг над другом, но всё же выстояли и довели дело до решения судей. В итоге раздельным решением лучшим в этот вечер оказался Лоренц.

Анатолий Токов (29-2-0) продолжил свой победный спрут, доведя серию до 5-0. На этот раз подопечный Фёдора Емельяненко оказался сильнее армянского бойца Грачо Дарпиняна (17-9-2). Бой завершился во втором раунде серией добивающих ударов локтями со стороны россиянина в партере.

Токов очень близок к бою за титул, но, в силу отсутствия медийности и интереса у американской публики, организаторы ещё долгое время могут уроженца Тобольска, так сказать, динамить с чемпионским боем.