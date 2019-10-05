"Динамо" потерпело третье поражение подряд и опустилось на предпоследнее место

Подопечные Дмитрия Хохлова в меньшинстве уступили на выезде "Оренбургу" со счётом 0:2 в матче 12-го тура чемпионата страны.

"Оренбург" после победы над "Спартаком" обыграл теперь и столичное "Динамо". Первый тайм бело-голубые провели лучше хозяев поля, хорошо контролировали мяч, однако на 42-й минуте динамовцы остались без Артура Юсупова, который получил две жёлтые карточки.

Второй временной отрезок остался за оренбуржцами. Они открыли счёт на 61-й минуте благодаря усилиям Артёма Кулишева.

А в самой концовке тайма увеличили преимущество — 2:0. На этот раз забил Урош Радакович.

Для москвичей это уже третье поражение в чемпионате России подряд, которое вновь поднимает вопрос отставки Дмитрия Хохлова. После 12 туров у "Динамо" 10 очков и предпоследнее место в турнирной таблице.

РПЛ. 12-й тур

"Оренбург" — "Динамо" — 2:0

Голы: Кулишев 61' (1:0), Радакович 88' (2:0)