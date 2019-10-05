"Спартак" обыграл лидера КХЛ

Спартаковцы открыли счёт на 23-й минуте встречи. Вячеслав Лещенко хлёстким броском пробил голкипера хозяев Александра Самонова — 0:1.
Хоккеистам "Витязя" за полторы минуты до финальной сирены благодаря голу Егора Воронкова удалось перевести игру в овертайм — 1:1.
В овертайме победителя выявить не удалось, а в послематчевых бросках увереннее были спартаковцы. Свои буллиты реализовали Каспарс Даугавиньш и Яков Рылов. 2:1 — "Спартак" обыгрывает лидера КХЛ.
Таким образом, подопечные Олега Знарка прерывают 10-матчевую победную серию "Витязя", нанеся "богатырям" второе поражение в сезоне.
КХЛ. Регулярный чемпионат 2019/2020
"Витязь" — "Спартак" — 1:2 Б
СКА — "Трактор" — 1:2
ЦСКА — "Динамо" Р — 6:1
"Металлург" — "Торпедо" НН — 2:3 Б
"Автомобилист" — "Динамо" М — 1:4
"Адмирал" — "Куньлунь РС" — 2:1
"Сибирь" — "Нефтехимик" — 4:2