"Спартак" обыграл лидера КХЛ

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Фото © Twitter / Spartak Moskow

В матче регулярного чемпионата КХЛ московский "Спартак" на выезде со счётом 2:1 победил подольский "Витязь".

Спартаковцы открыли счёт на 23-й минуте встречи. Вячеслав Лещенко хлёстким броском пробил голкипера хозяев Александра Самонова — 0:1.

Хоккеистам "Витязя" за полторы минуты до финальной сирены благодаря голу Егора Воронкова удалось перевести игру в овертайм — 1:1.

В овертайме победителя выявить не удалось, а в послематчевых бросках увереннее были спартаковцы. Свои буллиты реализовали Каспарс Даугавиньш и Яков Рылов. 2:1 — "Спартак" обыгрывает лидера КХЛ.

Таким образом, подопечные Олега Знарка прерывают 10-матчевую победную серию "Витязя", нанеся "богатырям" второе поражение в сезоне.

КХЛ. Регулярный чемпионат 2019/2020

"Витязь" — "Спартак" — 1:2 Б

СКА — "Трактор" — 1:2

ЦСКА — "Динамо" Р — 6:1

"Металлург" — "Торпедо" НН — 2:3 Б

"Автомобилист" — "Динамо" М — 1:4

"Адмирал" — "Куньлунь РС" — 2:1

"Сибирь" — "Нефтехимик" — 4:2

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