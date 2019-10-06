Гол и передача Панарина помогли "Рейнджерс" переиграть "Оттаву"

"Нью-Йорк Рейнджерс" на выезде со счётом 4:1 выиграл у "Оттавы Сенаторз" в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Главным героем встречи стал шведский нападающий гостей Мика Зибанежад, оформивший хет-трик. Особенно красивым получился его второй гол, в котором также велика заслуга двоих россиян — Артемия Панарина и Павла Бучневича.

Панарин в этот вечер тоже не ушёл с площадки без заброшенной шайбы. На старте заключительного периода Артемий реализовал численное преимущество своей команды, заставив голкипера "Оттавы" Крэйга Андерсона в четвёртый раз доставать снаряд из сетки своих ворот.

Artemi Panarin hammers home Mika Zibanejad's dish for a power play goal!#PlayLikeANewYorker pic.twitter.com/CA6IQPAPUr — HD365 (@HockeyDaily365) October 6, 2019

Стоит отметить, что партнёр Панарина по звену Павел Бучневич записал на свой счёт три голевые передачи, а российский голкипер "Рейнджерс" Александр Георгиев отразил 31 бросок из 32.

НХЛ. Регулярный чемпионат

"Оттава Сенаторз" — "Нью-Йорк Рейнджерс" — 1:4 (1:1; 0:2; 0:1)