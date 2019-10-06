Фанат аниме из Новой Зеландии — новый король UFC

В Мельбурне, Австралия, завершился турнир UFC 243, кульминацией которого стал супербой в среднем весе за объединение поясов между временным чемпионом Исраэлем Адесаньей и регулярным — Робертом Уиттакером. В присутствии более 57 000 зрителей на трибунах Marvel Arena нигерийский Повелитель Стилей вошёл в историю...

Непобеждённый Исраэль Адесанья (18-0-0) пришёл в UFC в феврале 2018-го и менее чем за два года прошёл путь от новичка лиги до полноправного короля среднего дивизиона. В ходе этого пути уроженец Нигерии, проживающий ныне в Новой Зеландии, одержал семь ярких побед.

Роберт Уиттакер (20-5-0) не выступал в клетке с июня прошлого года, а за последние два года провёл всего три поединка. Фанаты австралийца опасались за состояние физической формы Уиттакера, задаваясь вопросом, не заржавел ли Роберт. Ход боя показал, что нет, но всё же это не спасло хозяина клетки...

Уиттакер ниже Адесаньи на 10 см, и именно сокращение дистанции — с дальней и средней к ближней — было основной задачей бойца по прозвищу Жнец. Следует признать, что в ходе поединка Роберту это удавалось. Но проблема в том, что Повелитель Стилей именно этого от него и ждал. Исраэль позволял по себе попадать, но это не было случайно. Адесанья, усыпляя бдительность чемпиона, готовил роковой удар... Точнее, удары. В ходе боя их оказалось два. Первый случился с ударом гонга по окончании первого раунда. Уиттакер, увлекшись прорыванием на ближнюю дистанцию, пропустил мощный правый хук и отправился деморализованным на настил. Если бы у нигерийца было время нанести хотя бы один добивающий удар, это был бы конец. Однако этого времени у него не оказалось.

Adesanya drops Whittaker as the horn sounds in round 1! Wow! #UFC243 pic.twitter.com/lR0ss8amj8 — UFC (@ufc) October 6, 2019

Второй раунд начался вновь с кавалерийских наскоков австралийца и попыток зацепить Повелителя Стилей, но Адесанья всё видел. Дав вдоволь вымахаться сопернику и войти в ближнюю дистанцию, Исраэль вновь поразил Уиттакера боковым ударом. На этот раз — левым хуком. Роберт оказался на полу, всё остальное — дело техники, молниеносной реакции и инстинктом убийцы Адесаньи. Рефери остановил избиение на отметке 3:33 второго раунда. Исраэль Адесанья больше не временный, а полноправный чемпион UFC в среднем весе!

Что дальше? Как минимум — нигерийскому бойцу предстоит отстоять титул в поединке с непобеждённым бразильским нокаутёром Паулой Костой (13-0-0). Как максимум — Повелитель Стилей (англ. The Last Stylebender — отсылка к культовому аниме "Аватар", фанатом которого является боец. — Прим. Лайфа) бредит поединком с тираном полутяжёлого веса Джоном Джонсом. Этот бой, наверное, хотят увидеть абсолютно все любители ММА.

UFC 243

Результаты турнира

Основной кард

Средний дивизион, титульный бой: Исраэль Адесанья победил Роберта Уиттакера нокаутом (удар рукой) во 2-м раунде и завоевал пояс неоспоримого чемпиона.

Лёгкий дивизион: Дэн Хукер победил Эла Яквинту единогласным решением судей (30-27,30-27, 30-26).

Тяжёлый дивизион: Сергей Спивак победил Тая Туивасу удушающим приёмом (удушение треугольником руками) во 2-м раунде.

Полусредний дивизион: Люк Жемо победил Диего Лиму раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28);

Тяжёлый дивизион: Йоргана Де Кастро победил Джастина Тафу техническим нокаутом (удары руками) в 1-м раунде.

Бонусы турнира