Воспитанник "Урала" впервые забил "Зениту" за родной клуб

Действующий чемпион России, несмотря на это, одержал победу и вышел на первое место в РПЛ.

Одним из "героев" встречи "Урала" и "Зенита" в Екатеринбурге стал любимец местных трибун Олег Шатов. Воспитанник екатеринбургского футбола вынужденно вышел на замену по ходу первого тайма и на 58-й минуте едва не стал "палачом" собственной команды. Шатов срезал мяч в ворота Михаила Кержакова и записал на свой счёт автогол.

Шатов начинал профессиональную карьеру именно в "Урале", однако за клуб из Екатеринбурга в ворота "Зенита" он не забивал. Зато "получилось" это сделать в таком странном формате: уже будучи игроком санкт-петербургского клуба.

К счастью для "Зенита" и самого Шатова, его гол не стал фатальным для чемпиона России. Питерцы усилиями Бранислава Ивановича, Магомеда Оздоева и Сердара Азмуна добыли уверенную победу — 3:1.

"Зенит" побеждает "Урал" на выезде, набирает 26 очков и выходит на первое место в турнирной таблице РПЛ. Однако всем лидерам ещё только предстоит провести свои матчи в этом туре.

РПЛ, 12-й тур.

"Урал" — "Зенит" — 1:3.

Голы: Иванович 3' (0:1), Оздоев 27' (0:2), Шатов 58' (1:2, автогол), Азмун 63' (1:3).