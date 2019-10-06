Загитова представила откровенное платье Клеопатры для новой программы

Олимпийская чемпионка впервые показала, в чём будет демонстрировать произвольную программу в этом сезоне.

Одна из сильнейших фигуристок поколения Алина Загитова наконец-то показала своим фанатам, в чём будет кататься во время произвольных программ в текущем сезоне. Премьера костюмированного номера "Клеопатра" состоялась на турнире Japan Open — 2019.

Загитова выступала в коротком чёрном платье, расшитом разноцветными камнями. Также болельщики обратили внимание на ещё две детали: почти открытая спина и глубокий разрез на юбке. Некоторые фанаты даже сочли такой наряд 17-летней спортсменки слишком откровенным, но у заслуженного тренера Татьяны Тарасовой иной взгляд.

— Болельщики считают, что у Загитовой откровенное платье? У неё потрясающее платье, пускай они на свои платья посмотрят. Они дизайнеры? Или что? Пусть пойдут в театр и обсуждают костюмы балерин, такого же не бывает. Что это такое? Каждый шаг обсуждается, люди не наслаждаются, а выискивают непонятно что. У Загитовой прекрасное платье, которое делает её очень привлекательной и сексуальной, вытягивает её, подчеркивает её достоинства, — сказала Тарасова в интервью Sport24.ru.

Что касается самого выступления, то Загитова набрала за произвольную программу 154,41 балла и вместе с Александрой Трусовой (160,53) принесла победу сборной Европы.