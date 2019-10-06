Загитова поменяла хореографию скандального "украденного" номера

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Обновлённую версию показательного выступления под песню Bad Guy спортсменка представила на Japan Open.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова не стала отказываться от скандального показательного номера под песню Билли Айлиш Bad Guy. Вместо этого спортсменка вместе с хореографом Даниилом Глейхенгаузом поменяла движения в номере. Теперь в его начале она не закусывает футболку, а сидит на льду с телефоном.

Напомним, что в июне Загитова представила показательный номер Bad Guy на шоу Fantasy on Ice в Японии. После этого американский хореограф Джоджо Гомез обвинила фигуристку и её хореографа в плагиате танца.

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