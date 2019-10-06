Загитова поменяла хореографию скандального "украденного" номера

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова не стала отказываться от скандального показательного номера под песню Билли Айлиш Bad Guy. Вместо этого спортсменка вместе с хореографом Даниилом Глейхенгаузом поменяла движения в номере. Теперь в его начале она не закусывает футболку, а сидит на льду с телефоном.
Напомним, что в июне Загитова представила показательный номер Bad Guy на шоу Fantasy on Ice в Японии. После этого американский хореограф Джоджо Гомез обвинила фигуристку и её хореографа в плагиате танца.