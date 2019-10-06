Миранчук принёс "Локомотиву" победу в первом матче после месячного отсутствия

Полузащитник вынужденно появился на поле и сыграл ключевую роль в игре с "Арсеналом".

В 12-м туре РПЛ "Локомотив" на своём поле принимал тульский "Арсенал". Игра проходила не в самых приятных погодных условиях: поле стадиона "РЖД-арена" засыпало мокрым снегом. Однако на качество и скорость игры это нисколько не повлияло, ведь уже к 11-й минуте было забито два мяча.

На 9-й минуте Эдер открыл счёт ударом головой после навеса Смолова, который отобрал мяч у соперника вблизи чужой штрафной.

Но буквально тут же паритет восстановил Эванс Кангва, воспользовавшись зевком обороны "Локомотива" и бездействием Маринато Гильерме.

На 20-й минуте поле из-за травмы покинула одна из ярких персоналий стартовых минут — Фёдор Смолов. Его заменил вернувшийся в строй Алексей Миранчук, который из-за повреждения не играл с 31 августа. И именно ему было суждено стать главным героем встречи. В концовке первого тайма полузащитник заработал пенальти, а затем сам же его реализовал, принеся своей команде победу — 2:1.

"Локомотив" одержал сложную победу и набрал три очка, теперь в активе подопечных Юрия Сёмина 26 баллов. Железнодорожники сдвинули "Зенит" и вырвались на первое место в таблице, но это, возможно, временно: после матчей ЦСКА — "Ростов" и "Краснодар" — "Спартак" всё может ещё измениться.

РПЛ, 12-й тур.

"Локомотив" — "Арсенал" — 2:1.

Голы: Эдер 9' (1:0), Кангва 11' (1:1), Миранчук Ал.(2:1).