Лучшего бомбардира РПЛ впервые вызвали в сборную России

Александр Соболев из "Крыльев Советов" заменил в составе национальной команды Фёдора Смолова.

Тренерский штаб сборной России внёс коррективы в заявку на матчи с Шотландией и Кипром. Поскольку форвард "Локомотива" Фёдор Смолов в игре с "Арсеналом" усугубил травму, полученную в матче Лиги чемпионов с "Атлетико", его необходимо было заменить. На подмогу вызван молодой нападающий самарских "Крыльев Советов" Александр Соболев.

⚡ Соболев вместо Смолова!

В списке игроков, вызванных для подготовки к отборочным матчам ЧЕ-2020 с Шотландией и Кипром, произошло изменение. Вместо получившего в сегодняшнем матче с «Арсеналом» травму Федора Смолова в команду вызван форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев! pic.twitter.com/5OIzjYkwBc — Сборная России (@TeamRussia) October 6, 2019

Соболев — одно из главных открытий этого сезона РПЛ. В 12 матчах чемпионата 22-летний форвард забил уже 10 мячей и лидирует в таблице лучших бомбардиров.