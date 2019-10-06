Лучшего бомбардира РПЛ впервые вызвали в сборную России

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Фото © Twitter/kc-camapa.ru

Александр Соболев из "Крыльев Советов" заменил в составе национальной команды Фёдора Смолова.

Тренерский штаб сборной России внёс коррективы в заявку на матчи с Шотландией и Кипром. Поскольку форвард "Локомотива" Фёдор Смолов в игре с "Арсеналом" усугубил травму, полученную в матче Лиги чемпионов с "Атлетико", его необходимо было заменить. На подмогу вызван молодой нападающий самарских "Крыльев Советов" Александр Соболев.

Соболев — одно из главных открытий этого сезона РПЛ. В 12 матчах чемпионата 22-летний форвард забил уже 10 мячей и лидирует в таблице лучших бомбардиров.

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