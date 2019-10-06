"Ростов" прихлопнул ЦСКА в Москве и возглавил таблицу

Дубль Хорена Байрамяна и гол Эльдора Шомуродова принесли ростовчанам уверенную победу — 3:1.

В центральном матче 12-го тура встречались лидеры турнирной таблицы РПЛ — ЦСКА и "Ростов". Номинальными фаворитами выглядели армейцы: они играли дома и единолично занимали первое место до этого матча. Однако игра пошла не по сценарию москвичей.

"Ростов" уже в первом тайме отправил в ворота ЦСКА два безответных мяча. Причём оба раза отличился Хорен Байрамян, про которого армейские защитники просто забывали.

А уже во второй половине игры свой мяч изящно забил и лучший бомбардир чемпионата страны Эльдор Шомуродов — теперь на его счету десять голов, как и у Александра Соболева из "Крыльев Советов".

Уже в добавленное ко второму тайму время ЦСКА всё же сумел отыграть один гол. Чалов заработал пенальти, а Влашич его реализовал.

3:1 — "Ростов" на выезде уверенно побеждает ЦСКА и взбирается на первую строчку турнирной таблицы РПЛ с 26 очками в активе. Там уже восседают "Локомотив" и "Зенит", а в случае победы над "Спартаком" может оказаться и "Краснодар". ЦСКА же отстаёт от лидеров всего на один балл.

РПЛ, 12-й тур.

ЦСКА — "Ростов" — 1:3.

Голы: Байрамян 11', 44' (0:1, 0:2), Шомуродов 61' (0:3), Влашич 90+3' (1:3).