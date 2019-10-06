"Локо", "Зенит", "Ростов" и "Краснодар" устроили тетрархию в РПЛ

Сразу четыре коллектива имеют одинаковое количество очков после 12 проведённых матчей.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги после 12-го тура воцарилось даже не двое- и не троевластие, а самая настоящая тетрархия. Сразу четыре команды одновременно находятся на первом месте: "Локомотив", "Ростов", "Зенит" и "Краснодар".

Весь квартет набрал одинаковое количество очков — по 26. Чтобы расставить клубы по местам, пришлось прибегнуть к изучению дополнительных показателей: результаты очных встреч, количество голов и разница мячей.

Таким образом, на первом месте оказался "Локомотив", на второе место поставили "Ростов", а "Краснодар" и "Зенит" расположились на третьей и четвёртой строчках соответственно.

При этом стоит отметить, что и московский ЦСКА, который был единоличным лидером перед этим туром, отстал от лидирующего квартета всего на одно очко.

Впервые подобная ситуация сложилась 25 августа, когда завершился седьмой тур. С тех пор от группы лидеров отвалился только московский "Спартак", остальные команды всё ещё находятся в чемпионской гонке.