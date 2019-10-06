"Спартак" рухнул к зоне стыков после пятого поражения подряд

Московский клуб всего на два очка опережает "Сочи" и "Ахмат", которые сейчас находятся в зоне переходных матчей.

Поражение от "Краснодара" стало пятым подряд в РПЛ для московского "Спартака". Клуб после 12 туров имеет всего 14 очков и идёт на 12-м месте в турнирной таблице. Преимущество над командами из зоны стыков — "Сочи" и "Ахматом" — всего два очка. Над "Динамо", которое уже опустилось в зону вылета, — четыре балла.

При этом от лидеров таблицы "Спартак" отстал уже на 12 очков. Ещё 25 августа красно-белые сами возглавляли таблицу, но с тех пор не только не одержали ни одной победы, но даже ни разу не сыграли вничью, проиграв пять матчей подряд.