Безумный сейв Бобровского и шикарная комбинация от Панарина. Топ-10 моментов НХЛ

Лайф представляет десятку лучших моментов на старте регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

10. Стивен Стэмкос ("Тампа-Бэй Лайтнинг")

Капитан "молний" Стивен Стэмкос вовремя поддержал атаку своей команды. Лидер "Тампы", выйдя на лёд со скамейки запасных, получил шайбу, прокатился с ней по зоне соперника и отправил в сетку ворот голкипера "Каролины".

9. Коннор Макдэвид ("Эдмонтон Ойлерз")

Капитан "Эдмонтона" Коннор Макдэвид в игре с "Кингз" продемонстрировал свои скоростные и снайперские качества. Форвард здорово ушёл от одного защитника, а рикошетом от второго отправил шайбу в ворота.

8. Патрик Хёрнквист ("Питтсбург Пингвинз")

Капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби в матче с "Коламбусом" выдал хороший пас на Патрика Хёрнквиста, и тот в касание поразил цель.

7. Райлли Смит и Вильям Карлссон ("Вегас Голден Найтс")

Ужасным получился вход в зону у хоккеистов "Сан-Хосе", имевших численное превосходство на льду. Как итог — потеря шайбы и контратака на свои ворота. Нападающие "Вегаса" Райлли Смит и Вильям Карлссон просто поиздевались над вратарём "Сан-Хосе" Мартином Джонсом.

6. Деван Дубник ("Миннесота Уайлд")

В игре с "Нэшвиллом" голкипер "дикарей" Деван Дубник не позволил нападающему хозяев Микаэлю Гранлунду открыть счёт.

5. Тайлер Сегин ("Даллас Старз")

Нападающий "Старз" Тайлер Сегин мастерски переиграл защитника и вратаря "Ред Уингз".

4. Джонатан Бернье ("Детройт Ред Уингз")

Российский форвард "Далласа" Александр Радулов не сумел пробить вратаря "Детройта" Джонатана Бернье.

3. Блейк Коулман ("Нью-Джерси Девилз")

Крутым получился гол у нападающего "дьяволов" Блейка Коулмана. В борьбе с защитником "Виннипега" одноклубник Никиты Гусева, держа клюшку одной рукой, сумел отправить шайбу в ворота.

2. Сергей Бобровский ("Флорида Пантерз")

В матче против "Тампы" российский голкипер "пантер" Сергей Бобровский спас команду после броска в касание своего соотечественника Никиты Кучерова.

1. Мика Зибанежад ("Нью-Йорк Рейнджерс")

На загляденье получилась комбинация от первого звена "Рейнджерс", которую начал Артемий Панарин, а Павел Бучневич и Мика Зибанежад её завершили. Оборона и вратарь "Оттавы" ничего не смогли поделать с такой хоккейной классикой.