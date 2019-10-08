Безумный сейв Бобровского и шикарная комбинация от Панарина. Топ-10 моментов НХЛ

10. Стивен Стэмкос ("Тампа-Бэй Лайтнинг")
Капитан "молний" Стивен Стэмкос вовремя поддержал атаку своей команды. Лидер "Тампы", выйдя на лёд со скамейки запасных, получил шайбу, прокатился с ней по зоне соперника и отправил в сетку ворот голкипера "Каролины".
9. Коннор Макдэвид ("Эдмонтон Ойлерз")
Капитан "Эдмонтона" Коннор Макдэвид в игре с "Кингз" продемонстрировал свои скоростные и снайперские качества. Форвард здорово ушёл от одного защитника, а рикошетом от второго отправил шайбу в ворота.
8. Патрик Хёрнквист ("Питтсбург Пингвинз")
Капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби в матче с "Коламбусом" выдал хороший пас на Патрика Хёрнквиста, и тот в касание поразил цель.
7. Райлли Смит и Вильям Карлссон ("Вегас Голден Найтс")
Ужасным получился вход в зону у хоккеистов "Сан-Хосе", имевших численное превосходство на льду. Как итог — потеря шайбы и контратака на свои ворота. Нападающие "Вегаса" Райлли Смит и Вильям Карлссон просто поиздевались над вратарём "Сан-Хосе" Мартином Джонсом.
6. Деван Дубник ("Миннесота Уайлд")
В игре с "Нэшвиллом" голкипер "дикарей" Деван Дубник не позволил нападающему хозяев Микаэлю Гранлунду открыть счёт.
5. Тайлер Сегин ("Даллас Старз")
Нападающий "Старз" Тайлер Сегин мастерски переиграл защитника и вратаря "Ред Уингз".
4. Джонатан Бернье ("Детройт Ред Уингз")
Российский форвард "Далласа" Александр Радулов не сумел пробить вратаря "Детройта" Джонатана Бернье.
3. Блейк Коулман ("Нью-Джерси Девилз")
Крутым получился гол у нападающего "дьяволов" Блейка Коулмана. В борьбе с защитником "Виннипега" одноклубник Никиты Гусева, держа клюшку одной рукой, сумел отправить шайбу в ворота.
2. Сергей Бобровский ("Флорида Пантерз")
В матче против "Тампы" российский голкипер "пантер" Сергей Бобровский спас команду после броска в касание своего соотечественника Никиты Кучерова.
1. Мика Зибанежад ("Нью-Йорк Рейнджерс")
На загляденье получилась комбинация от первого звена "Рейнджерс", которую начал Артемий Панарин, а Павел Бучневич и Мика Зибанежад её завершили. Оборона и вратарь "Оттавы" ничего не смогли поделать с такой хоккейной классикой.