Новая отставка, успех Соболева и четыре лидера. Главные итоги 12-го тура РПЛ

Подводим итоги 12-го тура чемпионата России по футболу, который оказался богат на события.

Все результаты

"Уфа" — "Ахмат" — 0:1

"Оренбург" — "Динамо" — 2:0

"Рубин" — "Тамбов" — 2:1

"Сочи" — "Крылья Советов" — 0:2

"Урал" — "Зенит" — 1:3

"Локомотив" — "Арсенал" — 2:1

ЦСКА — "Ростов" — 1:3

"Краснодар" — "Спартак" — 2:1

Палач Федотов

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов нашёл свой подход к московским командам. Так, в предыдущем туре его подопечные на "Открытие-арене" обыграли "Спартак", после чего Олег Кононов подал в отставку. Уже в этом туре оренбуржцы победили дома столичное "Динамо", по итогу Дмитрий Хохлов подал в отставку. В социальных сетях Федотова сразу же нарекли палачом.

Триумф Соболева

В последнее время Станислава Черчесова завалили вопросами о молодом таланте из "Крыльев Советов" Александре Соболеве, который является лидером гонки бомбардиров. Все ждали его в сборной, и это свершилось!

В матче с "Сочи" он оформил дубль, а после игры ему позвонил Станислав Саламович. Правда, этому способствовал и другой факт: вызванный ранее Фёдор Смолов получил травму и уже не сможет помочь команде в предстоящих матчах в отборе на Евро-2020.

Бомбардиры РПЛ:

Элдор Шомуродов ("Ростов") — 10 голов Александр Соболев ("Крылья Советов") — 10 Гжегож Крыховяк ("Локомотив") — 5 Артём Дзюба ("Зенит") — 5 Джордже Деспотович ("Оренбург") — 5

Возвращение Миранчука

И опять о Смолове. Травмированного уже на 20-й минуте матча с "Арсеналом" форварда заменил Алексей Миранчук. И, несмотря на то что сам только оправился от травмы, он смог помочь команде: сначала заработал, а потом реализовал пенальти. Это и решило исход встречи — 2:1.

Проблемы "Спартака"

"Спартак" к матчу с "Краснодаром" готовился уже без Олега Кононова, но это никак не сказалось на результате. Красно-белые проиграли пятый матч в чемпионате России подряд.

Исполняющий обязанности главного тренера Сергей Кузнецов, который входил в тренерский штаб Кононова, после игры высказался о некоторых игроках.

— К сожалению, мои замены пошли не на пользу команде. Ими я только сбил игру. Хотел добавить свежести и постараться додавить "Краснодар", но замены не сработали. Хотелось от этих ребят большего. Впредь я не хотел бы видеть футболистов, выходящих на поле и не отдающих себя полностью, — сказал он.

В общем, тренера убрали, а проблемы остались прежние...

Немного о лидерах...

"Зенит" уверенно переиграл на чужом поле "Урал" — 3:1. Причём все голы забили именно сине-бело-голубые: Шатов неудачно срезал мяч в собственные ворота, как итог — автогол. Но вы пересмотрите, какую красоту на поле создали Магомед Оздоев и Сердар Азмун. Это настоящее украшение тура!

По итогу прошлого тура ЦСКА был единоличным лидером. Уже в эти выходные он встречался дома с "Ростовом", который ярко играет в нынешнем сезоне. Команда Валерия Карпина просто не оставила шансов армейцам — 3:1.

Все голы 12-го тура

Турнирная таблица после 12 туров

В итоге у нас получается, что сразу четыре команды ("Локомотив", "Ростов", "Краснодар" и "Зенит") делят первую строчку с 26 очками.