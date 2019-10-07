Экс-тренер "Шальке" прибыл в Москву для подписания контракта со "Спартаком"

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Фото © twitter.com/sportexpress

Доменико Тедеско — основной кандидат на пост главного тренера "Спартака". Ранее он работал в немецких командах.

34-летний итальянский специалист Доменико Тедеско прибыл в Москву и уже успел посетить офис "Спартака". Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Также отмечается, что переговоры прошли положительно и в ближайшее время будет объявлено о его назначении.

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