Удаление Головина и первый гол Месси. Обзор футбольного Евротура

Футбольные выходные в европейских чемпионатах выдались сумасшедшими: Александр Головин схлопотал удаление, Месси наконец-то расчехлил свою пушку, Гвардиола отстал от Клоппа, "Ювентус" прихлопнул "Интер", а в Германии появился новый неожиданный лидер. Лайф — о главном в европейском футболе.

Англия. "Ливерпуль" бьёт рекорды и отрывается от "Сити"

"Ливерпуль" пока не только не проигрывает, но даже не теряет очки. Хотя команда Юргена Клоппа была очень близка к этому в игре с "Лестером". Но мерсисайдцы всё же выгрызли победу на 95-й минуте матча — 2:1. Восемь побед в восьми стартовых играх АПЛ — это рекорд клуба.

А вот "Манчестер Сити" снова проиграл, причём не самому грозному сопернику — "Вулверхэмптону" (0:2). Из-за этого парни Гвардиолы отстали от лидера уже на восемь очков, такого отрыва первого места от второго в истории АПЛ ещё не бывало. Ну что, "Ливерпуль" — чемпион?

Снова проиграл и "Манчестер Юнайтед". Теперь команда Сульшера всего в двух очках от зоны вылета. Даже "Спартак" в РПЛ — и то в четырёх.

Испания. "Реал" и "Барселона" вернулись на привычные места

После тяжёлого начала сезона жизнь у испанских грандов налаживается. "Реал" отгрузил четыре гола "Гранаде", и эта победа (4:2) стала втройне приятной: во-первых, очередные три очка, во-вторых, "Гранада" побеждала "Барселону", в-третьих, Азар наконец-то забил!

У "Барсы" тоже всё прекрасно: разорвали "Севилью" со счётом 4:0, Месси забил первый (и очень красивый) гол, а сами сине-гранатовые поднялись на второе место. До "Реала" — всего два очка.

Победой в этом туре отметилась и "Валенсия" Дениса Черышева — 2:1 над "Алавесом". Но до лидирующей группы "летучим мышам" ещё лететь и лететь.

Франция. Головин получает красную карточку, "Монако" проигрывает

"Монако" после пары удачных матчей вернулся в печальный ритм начала сезона — поражение и удаление. Причём красную карточку на этот раз получил российский полузащитник Александр Головин: на 81-й минуте он пытался остановить контратаку противника, но по мячу в подкате не попал. Впрочем, ситуацию в игре его отсутствие не особо изменило: монегаски тогда уже проигрывали со счётом 1:3, матч так и завершился.

На самом верху всё привычно: ПСЖ лидирует. А вот внизу есть интрига: "Монако" хоть и находится на 16-м месте, от последней строчки клуб Головина отделяет всего одно очко.

Италия. "Ювентус" сносит "Интер" с первой строчки

К дерби Италии лидером чемпионата неожиданно подошёл миланский "Интер" во главе с бывшим тренером "Ювентуса" Антонио Конте. Однако действующий чемпион сыграл на пределе возможностей и вырвал победу у мощного конкурента. Роналду остался без гола: сначала попал в перекладину, а затем забил, но из офсайда. Однако партнёры справились и без него: "Ювентус" победил благодаря мячам Дибалы и Игуаина — 2:1.

После этой победы "Ювентус" вернулся на привычное первое место, "Интер" — второй. "Аталанта" — тоже неподалёку. А вот итальянский "Спартак", он же "Милан", болтается внизу.

Германия. Новый лидер чемпионата — "Боруссия", но не та

Бундеслига — пожалуй, самый интересный чемпионат (после РПЛ, конечно) с точки зрения борьбы за лидерство. "Бавария" проиграла "Хоффенхайму" со счётом 1:2, дубль оформил армянский нападающий Саркис Адамян.

Дортмундская "Боруссия" тоже не выиграла —лишь 2:2 на выезде с "Фрайбургом".

И даже недавний лидер чемпионата "Лейпциг" не смог победить, сыграв вничью с "Байером" — 1:1. И всё это привело к тому, что на первую строчку турнирной таблицы забралась "Боруссия" из... Мёнхенгладбаха! А на втором месте расположился "Вольфсбург" — один из двух европейских клубов (вместе с "Ювентусом"), который до сих пор не проиграл ни одного матча ни в одном турнире в этом сезоне.