Черчесов рассказал, какой тренер нужен "Спартаку"

Главный тренер сборной России по футболу пообщался с журналистами после первой тренировки его команды в Новогорске.

Наставник сборной России Станислав Черчесов отметил, что его беспокоит отсутствие тренеров в московских командах.

— Главное, чтобы наставник "Спартака" давал результат. Вообще, мы не затрагивали клубные вопросы с игроками. Мы смотрим и принимаем решения клубов. От этого мы и отталкиваемся, — отметил Черчесов. — Нам важно, чтобы клубы уже определились с тренерами. У нас из "Динамо" нет ни одного футболиста в сборной. Мы же не специально их не вызываем. Нужно определиться с тренерами, мы зависим от них. Называют то опытного Газзаева, то молодого Новикова.

Напомним, что сегодня в Новогорске сборная начала подготовку к матчам с Шотландией и Кипром.