Соболев: Думал, мне ещё рано в сборную, но я счастлив находиться здесь

22-летний форвард самарских "Крыльев Советов" прокомментировал свой первый вызов в сборную.

— Мне позвонил Черчесов, сказал, что скоро вылет. Я поехал на базу, собрал вещи, бутсы и поехал в аэропорт. Был спокоен, что не вызовут. Ведь список уже был опубликован, — сказал Александр Соболев журналистам. — Думал, мне ещё пока рано в сборную, нужно проявлять себя и дальше. Но сегодня я счастлив, что здесь.

Также он рассказал, что сказал ему Черчесов уже в Новогорске.

— Черчесов меня поприветствовал, спросил, как настроение и готов ли влиться в команду. Думал ли я на старте сезона о сборной? Ну, любой футболист ставит такую цель, я не ожидал, что такое может произойти так скоро, — признался он.

Напомним, что Соболева вызвали в сборную вместо травмировавшегося Фёдора Смолова.