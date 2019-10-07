Ибрагимович забил супергол в последнем матче MLS

Шведский нападающий без разбега пробил по мячу и забросил его в дальний угол ворот.

Златан Ибрагимович, которому на прошлой неделе исполнилось 38 лет, продолжает зажигать в Америке. В последнем туре MLS швед записал на свой счёт очередной сумасшедший по красоте гол. Форвард получил пас на углу штрафной площади, осмотрелся и забросил мяч в дальний угол ворот, будто рукой. У вратаря не было шансов.

Это уже 30-й гол Ибрагимовича в этом сезоне. В гонке бомбардиров швед финишировал вторым — после мексиканца Карлоса Велы, который забил 34 мяча, побив рекорд лиги. "Лос-Анджелес Гэлакси" занял пятое место в Западной конференции и начнёт плей-офф матчами с "Миннесотой Юнайтед".