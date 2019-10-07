Мамаев: После всего случившегося со мной остались только единицы

Жена Павла Мамаева Алана опубликовала у себя в соцсети вторую часть интервью, где разговор шёл о "Ростове", жизненных ценностях, предательстве друзей и многом другом.

— Уже есть ясность во всём. Уже определились с дальнейшим, со своим будущим, какие-то моменты уже закрыли. Стало всё спокойнее, дальше будет всё лучше и лучше, — начал Павел Мамаев. — Сейчас у нас идёт бытовой процесс: поиск жилья, школы и детского сада, обустройство нашего нового дома.

Рассказал Мамаев и о первой тренировке в новой команде.

— Мне показалось, что было очень тяжело, хотя сама тренировка была достаточно лёгкой. Но хоть я и устал вчера, рад, что наконец-то начал тренироваться. Очень долго ждал этого дня. Пока занимаюсь индивидуально с тренером по физподготовке, — отметил он. — Встретили в "Ростове" меня хорошо. Не ожидал даже! Такая атмосфера идёт и от руководства, и от команды, и от болельщиков. Я прям в восторге! В команде такая семейная атмосфера, по-человечески всё. Такое отношение ко всем, поэтому команда и лидирует.

Также он рассказал о медосмотре.

— Был удивлён, что медобследование показало хорошие результаты. У меня, кстати, стопроцентное зрение. Доктор сказал, — заметил Мамаев. — Перед арестом я был, наверное, в своей лучшей форме. Хочу превзойти тот уровень. Страха нет, есть огромное желание играть.

Мамаев признался, что после выхода из колонии у него стало меньше друзей.

— Ценности стали выше. На многое я изменил взгляды: и на семейные взаимоотношения, и на отношение к людям, и к своим друзьям. Понял значение слова "друг". Много людей не то что отвернулись, но повели себя по-другому. Остались со мной только единицы.

Рассказал Мамаев и о "Краснодаре", который отказался продлевать с ним трудовое соглашение.

— Не хочу сравнивать "Ростов" с "Краснодаром". Каждый клуб — это своя маленькая история. Сейчас у меня новая история, новый шаг. Я шесть лет назад переходил в "Краснодар", в команду, которую никто не знал. А сейчас её знают все в Европе! Остались ли обиды? Нет, ни в коем случае! Это жизненный этап. Я благодарен руководству за то, что они пригласили меня в своё время и что у нас был такой путь, — признался Павел.

Напоследок Мамаев передал привет всем своим знакомым из мест лишения свободы.

— Я как в "Поле чудес": хочу передать привет всем ребятам, с которыми познакомился за прошедший год в Бутырке и колонии. Хочу пожелать их семьям в первую очередь терпения, чтобы они поддерживали своих мужей, отцов, детей. Это очень важно на самом деле. Всем ребятам — огромный привет. Я это время никогда не забуду, не забуду то тёплое отношение ко мне, — заключил он.