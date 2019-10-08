Немецкий Моуринью. Что за тренер будет спасать "Спартак"?

У московского "Спартака" всё плохо: клуб уже намного ближе к зоне вылета, чем к лидерам РПЛ. Даже эмоционального всплеска после увольнения Кононова не случилось — команда проиграла "Краснодару". Красно-белым срочно необходим спаситель, и с кандидатурой "Спартак", кажется, определился: вытаскивать клуб из трясины призван Доменико Тедеско.

Упаковщик газет и журналист

Лестные сравнения с Жозе Моуринью Доменико Тедеско получил не только за футбольные результаты, но и за отсутствие футбольного бэкграунда. Он никогда не играл в футбол на профессиональном уровне, его максимум — команда любителей из девятого дивизиона Германии.

Детство Тедеско проходило не на тренировках, а совсем в других местах. Будучи школьником, он занимался упаковкой газет в издании своего отца, а затем пробовал в них же писать. Вслед за скоротечной карьерой спортивного журналиста последовали учёные степени в промышленном инжиниринге и управлении инновациями.

Представитель новой тренерской школы

У Тедеско два гражданства: итальянское и немецкое. Будущий тренер родился в крошечном городе Россано на Апеннинах, но уже в два года переехал вместе с семьёй в Германию. Как профессионал он полностью сформировался именно в немецком футболе: прошёл через все команды "Штутгарт", работал в "Хоффенхайме", "Эрцгебирге" и "Шальке".

При этом Тедеско всего 34 года! В "Спартаке" даже среди игроков найдутся люди постарше. Например, ветеранам клуба Артёму Реброву и Андрею Ещенко уже по 35 лет.

Работа в "Шальке": от триумфа до фиаско

В 2017 году молодой специалист получил свой шанс в "Шальке" и мгновенно шокировал всех и вся. Тедеско выгнал из команды заслуженных футболистов: Бенедикта Хёведеса, который теперь играет за "Локомотив", и Класа-Яна Хюнтелара. Но ругать за это тренера никто и не думал, потому что его решения дали умопомрачительный результат: "Шальке" занял второе место в Бундеслиге и вернулся в Лигу чемпионов.

После сверхуспешного сезона руководство клуба из Гельзенкирхена тут же продлило с Тедеско контракт до 2022 года, но, возможно, это решение было поспешным. Ведь уже в следующем сезоне "Шальке" скатился на 14-е место в чемпионате Германии, проиграл "Манчестер Сити" со счётом 0:7, и Тедеско отправили в отставку.

Именно отправили в отставку, а не уволили, потому что фактически специалист до сих пор остаётся на контракте с клубом. В "Шальке" решили, что платить зарплату Тедеско гораздо выгоднее, чем отдавать ему неустойку за расторжение контракта. Фактически он не работает главным тренером "Шальке" с 14 марта 2019 года, но деньги, примерно 83 тысячи евро, стабильно падают на его карточку каждый месяц.

Зачем он "Спартаку"?

Тедеско — тренер не с самым большим футбольным опытом, у которого за плечами, по сути, один успешный сезон на высоком уровне. Но есть несколько факторов, которые заставляют верить в его потенциальный успех в "Спартаке". Что он может дать "Спартаку"?

Эмоции. Тедеско — полная противоположность Кононова, с точки зрения эмоций. Доменико даже тренируется вместе с игроками, наглядно демонстрируя, чего именно он от них ждёт. Он молод и горяч: скачет по бровке во время матча и переживает всё вместе с командой. После легендарного матча с "Боруссией", где "Шальке" проигрывал 0:4, а затем сравнял счёт, Тедеско не спал и отмечал успех вместе с фанатами.

Тактику. Тедеско вряд ли может поставить знаменитый спартаковский футбол, но сейчас клубу нужен результат. Доменико не зря называют тренером-хамелеоном, его сильная сторона — умение подстроить команду под тактику соперника и ударить по её слабым сторонам.

Новые роли для игроков. В "Шальке" Тедеско сумел перестроить игру команды в кратчайшие сроки и выжать из неё максимум. Макс Майер и Леон Горецка именно при Тедеско обрели себя в новых ролях, и это именно то, что требуется "Спартаку". Томас Цорн собрал перспективный состав, но Кононову он просто не подошёл. Возможно, Тедеско докажет всем, что Крал, Тиль, Понсе и другие новички клуба способны на большее, чем они показывают сейчас.

Революцию. Сейчас "Спартак" находится в ситуации, когда кажется, что хуже уже просто не может быть. Близость дна должна мотивировать — от него как раз можно оттолкнуться и взлететь. У тренеров-иностранцев в последнее время в "Спартаке" не получалось, исключением стал лишь Массимо Каррера. Его любили и уважали за его итальянскую страсть и критиковали за отсутствие новых тактических идей. У Тедеско, как у итальянца по происхождению, хватает эмоций, но при этом он же воспитанник немецкой школы футбола — идей у него тоже предостаточно. Возможно, это и есть тот идеальный микс, который так нужен "Спартаку"?