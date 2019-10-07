Знарок сделал это! "Спартак" победил СКА

Нападающий Мартиньш Карсумс в овертайме принёс красно-белым выездную победу над армейским клубом.

Хоккеисты московского "Спартака" в матче регулярного чемпионата КХЛ победили питерский СКА. Встреча прошла в Санкт-Петербурге и закончилась в овертайме со счётом 3:2 в пользу гостей.

Подопечные Олега Знарка после первого периода вели 2:0. В обоих случаях сработало большинство красно-белых. На восьмой минуте матча Дмитрий Вишневский воспользовался трафиком перед воротами Алексея Мельничука, бросив точно в девятку.

За полторы минуты на первый перерыв спартаковцы удвоили преимущество: Робин Ганзл хорошо накатился под пас Александра Хохлачёва и с пятака отправил шайбу в ворота — 2:0!

Армейцы под занавес второго периода сумели сократить отставание. Первый гол в своём первом матче после возвращения в СКА забил Антон Бурдасов — 1:2.

А на первой минуте заключительного отрезка игры хозяева площадки счёт сравняли: Владимир Ткачёв добил в ворота отскочившую к нему шайбу — 2:2.

Игра перешла в овертайм, но уже на первой минуте добавочного времени Мартиньш Карсумс принёс "Спартаку" выездную победу — 3:2.

Спартаковцы одерживают четвёртую победу в пяти последних матчах и, набрав 17 очков, занимают шестое место в Западной конференции. Для СКА это поражение стало третьим подряд.

КХЛ. Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — "Спартак" (Москва) — 2:3 ОТ

"Сибирь" (Новосибирск) — "Динамо" (Москва) — 1:0

"Автомобилист" (Екатеринбург) — "Трактор" (Челябинск) — 3:0

"Салават Юлаев" — "Металлург" (Магнитогорск) — 0:3

"Динамо" (Рига) — "Витязь" (Подольск) — 1:2

"Адмирал" (Владивосток) — "Нефтехимик" (Нижнекамск) — 2:0