Новиков назначен и.о. главного тренера "Динамо"

Ранее Дмитрий Хохлов, работавший с бело-голубыми с 2017 года, подал в отставку из-за неудовлетворительных результатов.

На сайте "Динамо" сообщили, что исполняющим обязанности главного тренера будет наставник молодёжки Кирилл Новиков. Он будет совмещать две должности.

Прежде всего благодарен клубу за доверие. Прекрасно отдаю себе отчёт в том, какую ответственность беру на себя. Не собираюсь делать никаких скидок на приставку "и.о.". Моя задача — добросовестно и полноценно сделать свою работу Кирилл Новиков

Отметим, что Новикову 38 лет. Он является воспитанником "Динамо", а его отец Александр Новиков — рекордсмен клуба по числу проведённых матчей.