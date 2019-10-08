Новиков назначен и.о. главного тренера "Динамо"

На сайте "Динамо" сообщили, что исполняющим обязанности главного тренера будет наставник молодёжки Кирилл Новиков. Он будет совмещать две должности.
Прежде всего благодарен клубу за доверие. Прекрасно отдаю себе отчёт в том, какую ответственность беру на себя. Не собираюсь делать никаких скидок на приставку "и.о.". Моя задача — добросовестно и полноценно сделать свою работу
Кирилл Новиков
Отметим, что Новикову 38 лет. Он является воспитанником "Динамо", а его отец Александр Новиков — рекордсмен клуба по числу проведённых матчей.