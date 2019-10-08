Без боксёра Кудряшова и скандалиста Новосёлова. Чего ждать от FNG 94 в Москве?

Изначально главным событием бойцовского шоу должен был стать поединок с участием популярного российского боксёра, экс-чемпиона мира по версии WBC Silver Дмитрия Кудряшова. Русская Кувалда должен был дебютировать в ММА в бою против чемпиона мира и Европы по кикбоксингу Артура Горлова из Латвии, но за несколько недель до поединка Кудряшов неожиданно сломал нос и отказался от выступления.
В свою очередь Горлов заявил, что готов дождаться выздоровления Дмитрия и провести схватку именно с ним, отказавшись, к примеру, от встречи в клетке с медийным Владимиром Минеевым.
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🔥❌Дмитрий Кудряшов во время контрольного спарринга сломал нос и выбывает из карда и поединка против Артура Горлова. Дебют "Русской Кувалды" в ММА переносится на более поздний срок. Мэйн ивентом FNG 94 становится бой в супер тяжёлом весе между чемпионом Европы по боевому самбо Максимом Новосёловым и мастером спорта по вольной борьбе из Калининграда Дмитрием Смоляковым. В со-главном событии зрители увидят поединок за титул временного чемпиона FNC в легчайшем весе между Евгением Игнатьевым и Никитой Михайловым. #дмитрийкудряшов #кудряшов #fng #fightnightsglobal
Из-за отмены боя Кудряшов — Горлов руководство Fight Nights Global приняло решение сделать главным событием ивента FNG 94 поединок в тяжёлом весе между экс-бойцом UFC Дмитрием Смоляковым (9-3-0) и популярным блогером, тренером по самообороне и даже некогда чемпионом Европы по боевому самбо 46-летним Максимом Новосёловым (9-2-1). Но Макс Шатун по непонятным причинам перестал выходить на связь с промоушеном, вынудив президента организации Камила Гаджиева принять решение о снятии Новосёлова с турнира.
Вместо него на поединок против Смолякова выйдет иранский нокаутер Хасан Юсефи (6-3-1), способный в считаные секунды "потушить свет" любому сопернику. В том числе и не самому искушенному в ударной технике Дмитрию Смолякову, проведшему свой крайний поединок в UFC фактически без единого удара... Пока не ясно, станет ли этот бой мэйн-ивентом FNG 94.
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🔥🔄Срочно! Участник главного боя на турнире FIGHT NIGHTS GLOBAL 94 (12 октября, Москва) Максим Новоселов не выходит на связь с промоушеном. Боец не отвечает на телефонные звонки не только сотрудников FNG, но и журналистов и даже представителей команды Дмитрия Смолякова, обеспокоенных судьбой главного события FNG 94. Отметим, что все активности Максима и обращения к промоушену находились исключительно в плоскости пиара и были связаны, к примеру, с съемкой документального фильма о Новоселове. Исходя из этого мы делаем вывод, что все усилия Максим тратил на самопиар, а не на тренировочный процесс и подготовку к бою. Компания FIGHT NIGHTS GLOBAL приняла решение о снятии Новоселова с поединка 12 октября, в связи с чем приносим искренние извинения всем тем болельщикам, которые ждали именно этот бой. Вместо Максима Новоселова зрители FNG увидят в клетке против Дмитрия Смолякова грозного иранского бойца Хасана Юсефи (6-3-1). Представитель солнечной Персии идет на беспроигрышной серии из 5 поединков, в рамках которой Хасан одержал 4 досрочные победы. Юсефи - крайне зрелищный и бескомпромиссный боец, о чем красноречиво свидетельствует статистика - 9 из 10 поединков иранца завершились досрочно. Несмотря на выход на бой на коротком уведомлении, Юсефи имеет в какой-то степени тактическое преимущество над Смоляковым, прошедшим полный тренировочный сбор, готовясь под борца, а не ярко выраженного ударника. ᅠ 🗓12 октября, Москва 📌Центр Художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой ("Лужники") ⏰Начало: 18:00 🎫Билеты: fightnights.ru, ponominalu.ru ᅠ #fightnights #fng #fightnightsglobal94 #вместемысильнее #кудряшов #игнатьев #эминов #юсефи #смоляков
На данный момент со-главным событием шоу заявлен бой за титул чемпиона организации в легчайшей весовой категории между уральцем Евгением Игнатьевым (12-2-2) и дагестанцем Мухаммедом Эминовым (9-1-0). Это противостояние также стало возможным благодаря рокировке: претендент на титул из Старого Оскола Никита Михайлов был травмирован в ходе подготовки, тем самым дав возможность подраться за пояс бойцу из Каспийска.
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🔥⚠️Срочно! Участник титульного поединка FIGHT NIGHTS GLOBAL в легчайшем весе (61.2 кг) Никита Михайлов вчера, 1 октября в ходе подготовки получил травму. На замену старооскольскому бойцу в поединке против Евгения Игнатьева выйдет топовый проспект из Каспийска Мухаммед Эминов, уступивший в крайнем выступлении Михайлову. Как наверняка знают поклонники ММА, Эминов данное поражение не признал. ᅠ ⁉️Как вы думаете, сможет ли Мухаммед Эминов 12 октября вернуть свое реноме и стать чемпионом FNG? ᅠ 🗓12 октября, Москва 📌Центр Художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой ("Лужники") ⏰Начало: 18:00 🎫Билеты: fightnights.ru, ponominalu.ru ᅠ #fightnights #fng #fightnightsglobal94 #вместемысильнее #кудряшов #игнатьев #эминов #новоселов #смоляков
Евгений Игнатьев после проигрыша в бою за пояс в декабре 2017 года Александру Матмуратову одержал две важные победы. В июле 2018 года екатеринбургским бойцом был повержен Вадим Бусеев, а в октябре того же года — Шарамазан Чупанов.
Мухаммед Эминов до встречи с Никитой Михайловым в апреле 2019 года обладал ореолом непобедимости, идя на победной серии из девяти поединков. Но старооскольцу удалось нанести ему первое поражение. Несмотря на это, именно Эминову доверено право разыграть пояс чемпиона организации.
Из других противостояний FNG 94 отметим поединок в полусреднем весе между экс-претендентом на пояс Максимом Буториным (14-2-1) и проспектом из Махачкалы Магомедом Исаевым (3-1-1). Не исключено, что победитель этой встречи в следующем бою встретится с чемпионом организации Дмитрием Бикрёвым.
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🔥💭Максим Буторин: "Безусловно хочу ещё одной возможности забрать пояс" ᅠ Экс-претендент на пояс чемпиона FNG в полусреднем весе (77.1 кг) Максим Буторин о своём сопернике Магомеде Исаеве, поединок с которым состоится 19 октября в Сочи (FNG 95) и желании получить реванш с Дмитрием Бикревым. ᅠ "Соперник довольно серьезный", - рассказывает Буторин. "Насколько я знаю Исаев в FIGHT NIGHTS GLOBAL провел 4 боя. Неудобный, неординарный боец с длинными конечностями. По ходу поединка буду под него подстраиваться. Не могу сказать, что в случае победы над Исаевым прямо рассчитываю получить реванш с Бикревым, но безусловно хочу ещё одной возможности забрать пояс. Тем более пока им владеет Дима Бикрев, это желание ещё сильнее!" ᅠ Билеты на мероприятие можно приобрести на сайте fightnights.ru и у билетного оператора Ponominalu.ru Для приобретения туров на 18-19 октября звоните в WOW SOCHI ᅠ ☎️8 800 550 64 98 , +7 938 419 4725 ᅠ 💪🏻Приходите! Будет интересно! #fightnights #fng #fightnightsglobal95 #вместемысильнее #алибагаутинов #жумагулов #zhalgaszhumagulov #alibagautinov
Также свой очередной бой в FNG проведет экс-претендент на титул чемпиона Шарамазан Чупанов (7-3-1), на этот раз против опытного иранца Али Юсефи (8-6-0).