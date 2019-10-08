Без боксёра Кудряшова и скандалиста Новосёлова. Чего ждать от FNG 94 в Москве?

В субботу, 12 октября, промоутерская компания Fight Nights Global проведет в Москве ивент FNG 94. По странному стечению обстоятельств этот турнир уже дважды сменил свою главную афишу.

Изначально главным событием бойцовского шоу должен был стать поединок с участием популярного российского боксёра, экс-чемпиона мира по версии WBC Silver Дмитрия Кудряшова. Русская Кувалда должен был дебютировать в ММА в бою против чемпиона мира и Европы по кикбоксингу Артура Горлова из Латвии, но за несколько недель до поединка Кудряшов неожиданно сломал нос и отказался от выступления.

В свою очередь Горлов заявил, что готов дождаться выздоровления Дмитрия и провести схватку именно с ним, отказавшись, к примеру, от встречи в клетке с медийным Владимиром Минеевым.

Из-за отмены боя Кудряшов — Горлов руководство Fight Nights Global приняло решение сделать главным событием ивента FNG 94 поединок в тяжёлом весе между экс-бойцом UFC Дмитрием Смоляковым (9-3-0) и популярным блогером, тренером по самообороне и даже некогда чемпионом Европы по боевому самбо 46-летним Максимом Новосёловым (9-2-1). Но Макс Шатун по непонятным причинам перестал выходить на связь с промоушеном, вынудив президента организации Камила Гаджиева принять решение о снятии Новосёлова с турнира.

Вместо него на поединок против Смолякова выйдет иранский нокаутер Хасан Юсефи (6-3-1), способный в считаные секунды "потушить свет" любому сопернику. В том числе и не самому искушенному в ударной технике Дмитрию Смолякову, проведшему свой крайний поединок в UFC фактически без единого удара... Пока не ясно, станет ли этот бой мэйн-ивентом FNG 94.

На данный момент со-главным событием шоу заявлен бой за титул чемпиона организации в легчайшей весовой категории между уральцем Евгением Игнатьевым (12-2-2) и дагестанцем Мухаммедом Эминовым (9-1-0). Это противостояние также стало возможным благодаря рокировке: претендент на титул из Старого Оскола Никита Михайлов был травмирован в ходе подготовки, тем самым дав возможность подраться за пояс бойцу из Каспийска.

Евгений Игнатьев после проигрыша в бою за пояс в декабре 2017 года Александру Матмуратову одержал две важные победы. В июле 2018 года екатеринбургским бойцом был повержен Вадим Бусеев, а в октябре того же года — Шарамазан Чупанов.

Мухаммед Эминов до встречи с Никитой Михайловым в апреле 2019 года обладал ореолом непобедимости, идя на победной серии из девяти поединков. Но старооскольцу удалось нанести ему первое поражение. Несмотря на это, именно Эминову доверено право разыграть пояс чемпиона организации.

Из других противостояний FNG 94 отметим поединок в полусреднем весе между экс-претендентом на пояс Максимом Буториным (14-2-1) и проспектом из Махачкалы Магомедом Исаевым (3-1-1). Не исключено, что победитель этой встречи в следующем бою встретится с чемпионом организации Дмитрием Бикрёвым.

Также свой очередной бой в FNG проведет экс-претендент на титул чемпиона Шарамазан Чупанов (7-3-1), на этот раз против опытного иранца Али Юсефи (8-6-0).