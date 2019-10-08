Сын легенды "Динамо" и кузнец талантов. Кто сменил Хохлова?

Кириллу Новикову всего 38 лет, а ему доверили основную команду "Динамо", которая идёт на предпоследнем месте в чемпионате страны.

Сегодня "Динамо" объявило о том, что исполняющим обязанности главного тренера будет Кирилл Новиков. По информации Лайфа, молодому специалисту дают шанс и если он им воспользуется, то приставка "и.о." исчезнет и ему предложат полноценный контракт.

— Прекрасно отдаю себе отчёт в том, какую ответственность беру на себя. Не собираюсь делать никаких скидок на приставку "и.о." Моя задача — добросовестно и полноценно сделать свою работу, попытаться переломить ситуацию с затянувшейся серией неудачных матчей, — так прокомментировал сайту "Динамо" Новиков своё назначение. — Первоочередная задача — наладить взаимопонимание с футболистами, стать единым целым, оставить в прошлом негатив от поражений. Ну и постараться вернуть всем радость от динамовских побед.

Так кто он такой Кирилл Новиков?

В первую очередь, конечно, стоит отметить его отца — Александра Новикова. В советские годы он был ключевым игроком "Динамо". Более того, Новиков-старший является рекордсменом клуба по количеству проведённых матчей (327). Сейчас он работает в тренерском штабе "Сочи".

Конечно, сын такого футболиста тоже пошёл по стопам отца. Правда, карьера игрока у Кирилла была недолгой: он вынужденно рано закончил с большим спортом из-за травмы. Затем пробовал себя в судейском деле, а с 2007 года работает в Академии "Динамо". Среди его воспитанников есть и несколько футболистов, которые уже сейчас играют на высоком уровне. Это Дмитрий Скопинцев ("Краснодар"), Дмитрий Живоглядов ("Локомотив"), Георгий Мелкадзе ("Спартак"), Вячеслав Кротов ("Уфа"), Игорь Лещук ("Динамо"), Данил Липовой ("Оренбург") и другие.

В 2014-м его ученики впервые среди российских команд выиграли Manchester United Premier Cup (неофициальный детско-юношеский клубный чемпионат мира).

С 2015 по 2016 год Кирилл Александрович трудился в молодёжной команде, после работал в петербургском "Динамо-2", пока клуб не переехал в "Сочи". Вновь вернувшись в родной клуб, он входил в тренерский штаб молодёжки "Динамо", а следом и возглавил её. В настоящий момент его команда лидирует в молодёжном первенстве с девятью победами подряд.

Сможет ли такой молодой специалист привнести азарт игрокам и справиться с непростой ситуацией, в которой оказалось "Динамо", узнаем с вами уже скоро.