Сборная России возвращается в "Лужники"! Принесёт ли нам удачу стадион?

Уже завтра наша команда проведёт свой матч в Москве. Соперником будет сборная Шотландии, которую на выезде в упорной борьбе мы победили со счётом 2:1. Теперь мы играем с ними дома, и главное — от этой встречи зависит наш досрочный выход на Евро-2020.

1 июля 2018 года — памятная дата для всех футбольных болельщиков. Именно в этот день по серии пенальти мы обыграли испанцев и впервые в истории вышли в четвертьфинал чемпионата мира. Именно тогда была "нога бога" от Акинфеева, и тогда тысячи людей вышли на улицы столицы, отмечая сенсационную победу! Это и был последний раз, когда наша сборная играла в Москве, в "Лужниках".

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Мы давно не играли в Москве. Приятно, что решающий матч пройдёт в "Лужниках". Единственное, надо "включить батареи" на улице, чтобы поднять температуру на пару градусов Станислав Черчесов

Правда, пока сборная России в "Лужники" не ездила, она засела в Новогорске, где готовится к матчу с шотландцами. Даже предматчевую тренировку и пресс-конференцию провела в Подмосковье, не выезжая в город.

Мы посмотрели, что до "Лужников" ехать час, это ещё и час обратно. Нецелесообразно, поэтому решили провести предыгровую тренировку здесь, в Новогорске. Два часа дороги ломают все наши планы. Да и "Лужники" мы знаем хорошо Станислав Черчесов

Что касается атмосферы в сборной, то, судя по тренировкам, настроение у команды отличное. Футболисты много улыбаются и подшучивают друг над другом.

Но недооценки соперника нет. Об этом рассказал капитан сборной Артём Дзюба на предматчевой пресс-конференции.

Мы уважаем соперника. Настраиваемся на 100-процентную борьбу. Все научились играть в футбол. Да и мы не Испания, не Португалия, не Голландия — на классе никого не сможем обыграть. У нас есть задача, и мы будем её решать Артём Дзюба

Что касается состояния игроков, то все вернулись в строй. Хотя в начале сбора Марио Фернандес, Дмитрий Баринов и Далер Кузяев готовились то индивидуально, то с ограничениями. Теперь же все в строю. Правда, впервые вызванный Александр Соболев вряд ли дебютирует на поле. Черчесов на пресс-конференции отметил, что новички не сразу раскрываются и пока он проходит дополнительные тесты. Тогда шанс выйти на поле может получить Николай Комличенко.

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Матч Россия — Шотландия начнётся в 21:45 по московскому времени. Покажет игру Первый канал. Будем болеть за нашу команду!