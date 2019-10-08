Игрок "Локо" Баринов: Не люблю Роналду и его падения

Полузащитник московского "Локомотива" и сборной России сделал свой выбор в паре Месси — Роналду.

В преддверии матчей "Локомотива" с "Ювентусом" в Лиге чемпионов полузащитник Дмитрий Баринов рассказал о тому, кто ему больше нравится как футболист: Лионель Месси или Криштиану Роналду.

— Месси. С детства не люблю Криштиану. Падения его... Не люблю. В плане физической формы он профессионал и молодец. Верю, что "Ювентус" можно обыграть. Нет непобедимых команд. ЦСКА в том году два раза обыграл "Реал", — сказал Баринов в программе "Футбол России" на телеканале "Россия 24".

"Локомотив" сыграет с "Ювентусом" на выезде 22 октября, а затем примет туринцев на "РЖД-арене" 6 ноября. Итальянский клуб занимает первое место в группе с четырьмя очками, российский идёт на третьем месте с тремя баллами в активе.