"Краснодар" отказался продавать Сулейманова в "Боруссию" больше чем за €20 млн

В клубе считают, что молодой нападающий ещё не готов к переходу в большой европейский клуб.

В летнее трансферное окно нападающий "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов мог уехать играть в Бундеслигу. Один из лидеров немецкого футбола, "Боруссия" из Дортмунда, предлагал большие деньги за 19-летнего самородка. Однако руководство "быков" отказалось принимать трансферное предложение.

— Летом "Боруссия" предлагала больше €20 млн за Шапи, но в "Краснодаре" не хотят его пока продавать. Деньги тут ни при чём. Там хотят, чтобы он окреп, а потом уже при определённых обстоятельствах перебрался в европейский клуб, — сообщил РБК источник, близкий к игроку.

Сулейманов — воспитанник "Краснодара". В прошлом сезоне он провёл 31 матч за клуб, в которых забил 11 голов. В том числе на счету нападающего — важнейшие мячи в ворота "Стандарда", "Байера" и "Валенсии" в Лиге Европы. Уже по ходу этого сезона помог клубу пройти "Порту", оформив дубль в ворота "драконов".