Тедеско улетел из Москвы после переговоров со "Спартаком"

34-летний специалист взял паузу на раздумье о целесообразности принятия нового вызова.

Бывший главный тренер "Шальке" Доменико Тедеско завершил переговоры со "Спартаком" в Москве. Он пообщался с руководством клуба, ознакомился с инфраструктурой клуба и выслушал предлагаемые условия работы. После этого тренер покинул Москву и отправился в Германию, чтобы обдумать предложение красно-белых, сообщает "Спорт-Экспресс".

Тедеско предлагают контракт на два года и девять месяцев с зарплатой полтора миллиона евро за сезон. Если он примет предложение "Спартака", ему придётся расторгнуть контракт с "Шальке", по которому он до сих пор получает 83 тысячи евро в месяц, хотя не работает в клубе с марта 2019 года.

"Спартак" находится без тренера с 29 сентября, когда был уволен Олег Кононов. Временно командой руководит Сергей Кузнецов, при котором клуб провёл один матч и уступил "Краснодару" со счётом 1:2.