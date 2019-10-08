Боец из Узбекистана умер после боя на турнире "Ахмат" в Грозном

4 октября в Грозном состоялся юбилейный, сотый, турнир промоутерской компании Absolute Championship Akhmat, приуроченный также ко дню рождения главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. В одном из поединков мейн-карда организаторы свели известного чеченского бойца Беслана Исаева и проспекта из Узбекистана Бекзода Нурматова, итог которого впоследствии опечалил весь спортивный мир...

Поединок продлился все три раунда и получился достаточно упорным и равным. Если в первом раунде было сложно определить победителя, то вторая пятиминутка осталась за гостем из Узбекистана, а третья — в активе хозяина клетки. Итогом встречи стала победа Исаева раздельным решением судей. Бекзод достойно принял исход боя, поблагодарил соперника за поединок и без помощи секундантов покинул клетку. Как говорится, ничто не предвещало беды... Но уже в раздевалке Бекзоду стало плохо, его увезли в госпиталь. У спортсмена случился инсульт. Спустя трое суток по окончании схватки Нурматов скончался в больнице.​

Бойцу было 27 лет, поединок с Исаевым стал для Бекзода 13-м в карьере... Из которых 11 узбекский спортсмен выиграл. В любительском спорте Нурматов достиг звания чемпиона Азии и мира по рукопашному бою.

Сложно определить, что стало причиной инсульта. Возможно, бойцу нельзя было выступать на таком уровне, но, как зачастую бывает, на это многие профи попросту не обращают внимания. Что касается официального комментария самой лиги АСА о случившемся, то только сегодня, 8 октября, в аккаунте промоушена в "Инстаграме" появился пост со словами соболезнования основателя компании Майрбека Хасиева родным спортсмена.