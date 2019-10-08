Малкин из-за травмы выбыл на длительный срок

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Фото © NHL.com

Травму российский хоккеист получил после столкновения с игроком "Коламбуса" Владиславом Гавриковым.

Российский нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин в связи с травмой нижней части тела пропустит как минимум месяц, информирует в своём твиттер-аккаунте журналист TSN Даррен Дрегер.

Малкин получил травму в домашней игре с "Коламбусом", когда во втором периоде пытался прорваться по борту в зону соперника, но попал под силовой приём российского защитника "мундиров" Владислава Гаврикова. Евгений с трудом поднялся со льда и ушёл в раздевалку.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ Малкин в двух матчах забросил одну шайбу.

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