Лучшая сборная XXI века. Россия всегда выходила на Евро со скрипом, но не сейчас

В XXI веке не было ни одного случая, когда бы сборная России абсолютно спокойно и на классе обеспечила бы себе выход в финальную часть чемпионата Европы по футболу. Евро-2020 — исключение. На этот раз мы можем позволить себе считать условия для досрочного выхода на турнир, а не как обычно — чтобы успеть в последний вагон.

Евро-2020. 4 очка за 4 матча

Этот отборочный цикл сборная России начала с поражения от лучшей сборной мира — команды Бельгии, а затем последовало пять уверенных побед. В итоге уже сейчас, в начале октября, команда Черчесова может обеспечить себе досрочный выход на Евро-2020. Для этого нужно, чтобы в жизнь претворились два обстоятельства:

Россия должна обыграть Шотландию.

Казахстан и Кипр обязательно должны сыграть вничью.

Учитывая, что матч казахстанцев и киприотов пройдёт раньше по времени, уже к началу собственной игры россияне будут знать, выйдут ли они на Евро прямо сегодня в "Лужниках" или же придётся отложить празднования до выезда в Никосию. При этом ни Кипру, ни Казахстану ничья совершенно не нужна: обе команды продолжат сражаться за путёвку на чемпионат Европы, только если добудут 10 октября три очка. Шотландцам теоретические шансы оставит тоже только победа над Россией. Так что лёгкой прогулкой матч в "Лужниках" для сборной России не станет.

С победой, друзья! Ваша поддержка и вера очень нам помогли сегодня! Двигаемся дальше! 👍🔥⚽🇷🇺♥️ pic.twitter.com/fnpPFeO9F9 — Сборная России (@TeamRussia) September 6, 2019

Россия — Шотландия, 10 октября, "Лужники"

Кипр — Россия, 13 октября, "Панкиприя"

Россия — Бельгия, 16 ноября, "Газпром-арена"

Сан-Марино — Россия, 19 ноября, олимпийский стадион в Серравалле

Иными словами: России предстоит сыграть в этом отборочном цикле ещё четыре матча. И для гарантированного выхода на Евро команде Черчесова необходимо набрать всего четыре очка. При этом победа над Сан-Марино может считаться авансом, ведь в то, что карликовая сборная вдруг наконец-то одержит первую победу в официальных матчах за всю историю, верится с трудом. Так что сборная России точно выйдет на Евро если не сегодня, то завтра.

И такого в современной истории сборной России ещё не случалось. В XXI веке нашу команду регулярно преследовали проблемы, даже если состав был достаточно сильным, а тренер — достаточно опытным.

Евро-2016. Героически опередили шведов

В отборочном турнире на чемпионат Европы 2016 года сборная России отпустила Австрию слишком далеко. Оставалось бороться со сборной Швеции за вторую путёвку. В итоге она была добыта в самом последнем туре, когда россияне обыграли Черногорию, а шведы — Молдавию. Если бы с черногорцами что-то пошло не так, то второе место бы отвоевали шведы, а команде Леонида Слуцкого пришлось бы пробиваться на Евро через стыковые матчи.

Евро-2012. Чудесное спасение от стыков

В отборочном цикле Евро-2012 сборная России и вовсе финишировала первой, но решить все проблемы удалось только в самой последней игре. А расклады были совершенно разные: в случае поражения сборной России и победы Армении над Ирландией у России и Армении было бы по 20 очков, а у ирландцев — 18. Но всё получилось как нельзя лучше: команда Дика Адвоката разгромила Андорру (6:0) и финишировала первой, а Ирландия выиграла у Армении и обеспечила себе выход в стыковые матчи, через которые успешно прошла.

Евро-2008. Спасибо, Хорватия

Хорватия помогла нам выйти на Евро-2008. Теперь мы бьёмся за полуфинал ЧМ

Историю волшебного попадания и не менее волшебного выступления на Евро-2008 помнят все. Героическая победа над Англией в "Лужниках", затем обиднейший слив Израилю и вымученные 1:0 с Андоррой. Но даже этого России бы не хватило для выхода на турнир, если бы не сумасшедшие хорваты, грохнувшие сборную Англии на "Уэмбли".

Евро-2004. Великая фраза Евсеева

В отборочном цикле Евро-2004 всё тоже было непросто. Перед последним туром ничего ещё не было ясно: 12 очков у Швейцарии, по 11 — у России и Ирландии. В итоге швейцарцы обыграли ирландцев, а россияне разобрались с грузинами и благодаря этому попали лишь в стыковые матчи. А там — лишь один гол за 180 минут с Уэльсом и великая фраза автора этого мяча и нынешнего тренера "Уфы" Вадима Евсеева, который буквально в двух словах объяснил, что теперь достаётся несчастным валлийцам.

Евро-2000. Ляп Филимонова

Отборочный цикл Евро-2000 — величайшая боль для всех болельщиков сборной России со стажем. Ту команду до сих пор считают одной из самых мощных в современной российской истории. И великая победа над действующими чемпионами мира французами у них же дома (3:2) — лишнее тому подтверждение. Но вот ту самую ошибку Филимонова, которой исполнилось ровно 20 лет, и злополучную ничью с Украиной, не позволившую выйти на Евро-2000, сложно выбросить из памяти. Тот факт, что и сами украинцы не смогли пробиться на турнир через стыковые матчи, совсем не утешает, даже время эту пустоту в сердце российских болельщиков не заполнило. Одна надежда — на нынешнюю команду Станислава Черчесова, которая не откладывает всё на последний момент, а уверенно решает задачи по мере их поступления.

Евро-2020, отборочный этап.

Группа I.

Россия — Шотландия.

"Лужники", Москва.

10 октября, 21:45 по московскому времени.