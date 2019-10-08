Семак повторно женился в Италии

Главный тренер "Зенита" уже был женат на своей возлюбленной, однако они разводились.

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак официально женился на своей возлюбленной Анне. В июне специалист сделал ей предложение на борту самолёта, и она ответила согласием. У пары уже семеро детей, однако в последнее время они не состояли в официально оформленном браке.

— Как мне сказала сама Аня, они с Серёгой, оказывается, развелись и теперь опять женятся, представляете? У них будет официальная свадьба, — рассказал в "Инстаграме" визажист, ведущий шоу "Перезагрузка" Сердар Камбаров, впервые показавший наряды молодожёнов.

Свадьба пройдёт сегодня в местечке Черноббьо, расположенном в итальянском регионе Ломбардия.

Семак — пятикратный чемпион России как игрок, в прошлом сезоне он вместе с "Зенитом" завоевал своё первое тренерское чемпионство.