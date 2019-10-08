"Ак Барс" одержал шестую подряд победу, обыграв "Локомотив"

Две заброшенные шайбы Михаила Фисенко принесли казанцам сухую победу в выездном матче в Ярославле.

Казанский "Ак Барс" в матче регулярного чемпионата КХЛ в Ярославле со счётом 4:0 переиграл местный "Локомотив". Дублем в составе победителей отметился Михаил Фисенко, открыв счёт в начале первого периода и увеличив его на старте второго — 2:0.

Позже нападающие Станислав Галиев и Кирилл Петров довели преимущество казанцев до четырёх шайб. "Локомотиву" в этот вечер отличиться не удалось. Вратарь "Ак Барса" Тимур Билялов отразил все 20 бросков железнодорожников по своим воротам, тем самым оформив "сухарь". 4:0 — "Ак Барс" одерживает шестую подряд победу и с 27 очками уверенно занимает первое место в Восточной конференции, опережая идущий вторым "Авангард" на пять баллов.

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