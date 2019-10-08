Шведский футболист теперь увековечен в бронзе в месте, где начинал футбольную карьеру.

Шведский нападающий Златан Ибрагимович открыл памятник самому себе в родном городе Мальмё. Бронзовая статуя весом полтонны и высотой 2,7 метра будет красоваться возле места, где 38-летний форвард начинал играть в футбол.

— В Нью-Йорке есть статуя Свободы, а в Мальмё — статуя Златана, — сказал Ибрагимович на открытии монумента.

Нападающий также отметил, что такое событие — честь для него. И подчеркнул, что добился всего в жизни только упорным трудом и верой в себя, потому что изначально не был поцелован судьбой.

Ибрагимович даже в 38 лет держит уровень, который для многих нападающих является недостижимым в принципе. В 29 матчах MLS в этом сезоне швед наколотил 30 голов, став вторым бомбардиром лиги.