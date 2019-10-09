Месси: Думал уйти из "Барселоны" из-за проблем с налоговой

Аргентинский футболист признался, что испанская система налогообложения едва не вынудила его попросить о трансфере.

Капитан "Барселоны" Лионель Месси рассказал, что всерьёз думал об уходе из клуба. По его словам, около пяти лет назад проблемы с налогами казались ему неразрешимыми.

— Были времена, когда я из-за определённых обстоятельств чувствовал себя полностью измотанным. У меня были определённые проблемы с налоговой службой, особенно в период с 2013 по 2014 год. Это был тяжёлый период для меня и для моей семьи. Люди не знают, что происходило тогда. Мой случай был первым, поэтому было так тяжело.

— Более того, у меня тогда был совсем маленький ребёнок, он ничего не понимал. Это было непростое время. Тогда я задумывался о том, чтобы уйти. Но не потому, что хотел покинуть "Барсу", а из-за того, что тогда происходило, — сказал Месси в интервью As.

Отметим, что главный соперник Месси Криштиану Роналду перебрался в Италию как раз во многом из-за проблем с налогами.